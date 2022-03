Gevonden glasnegatieven in museum Kolhorn leiden tot fotoboek 'Toen en Nu'

"We hebben het boek 'Kolhorn, Toen en Nu, herkenbaar veranderd' genoemd", legt voorzitter van het museum Aad de Booij uit. "We vonden de glasnegatieven twee jaar geleden en wisten toen meteen dat we er iets mee moesten doen. Daarna hebben we via onze website en Facebook inwoners opgeroepen om ons te helpen."

Want de beelden van toen hadden ze op glas staan, maar de plekjes van nu moesten nog worden vastgelegd. Een aantal fanatieke fotografen heeft de foto's geleverd en nu is er een mooi overzicht ontstaan. De eerste 25 exemplaren van het boek zijn zelfs al over de toonbank gegaan. "Het is de herkenning van 'oh daar staat ome Jan', of 'hé daar heb je Trudy', zulke dingen", legt Booij uit.

Herkenbaar

Het museum heeft het fotoboek gemaakt in eigen beheer, maar heeft wel hulp gehad van de Postcodeloterij. "Het is een soort cadeau geworden. Een mooie brievendoos met een wikkel er omheen. Als je het openmaakt ligt het boek, met 68 pagina's vol foto's, voor je. Eronder hebben we nog een set van 24 zwart-wit foto's gedaan. Je ziet beelden van vlak na de inpoldering van de Wieringermeer, maar ook bijvoorbeeld kinderen die schaatsen op het ijs voor café Schippers Welvaren. Op 1 mei gaat ons museum weer open. Tot die tijd krijgen mensen nog een beetje korting", zegt Booij met een lach.