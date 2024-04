17-jarige verdachte aangehouden voor explosie bij woning in Nieuw-Vennep

De explosie vond plaats op 10 april, rond 1.30 uur 's nachts. Er raakte niemand gewond, maar de schade aan de woning was groot. Door de explosie waren de voordeur, het portiek, het zijraam, de glazen pui en het dak vernield.

'Onschuldige familieleden de dupe'

De politie houdt er rekening mee dat een conflict in de criminele sfeer de aanleiding was voor deze explosie en andere explosies in Nieuw-Vennep en Zwanenburg de afgelopen maanden.

"Dit conflict is gericht op één persoon binnen een familie, waarvan onschuldige familieleden en derden de dupe zijn geworden. Het doelwit waar het vermoedelijk om gaat zit momenteel in het buitenland vast", meldt de politie.

Uit het onderzoek blijkt dat de slachtoffers niks te maken hebben met het conflict. "Zij hebben al jaren geen contact met de persoon om wie het lijkt te gaan. En weten ook niet hoe in contact met hem te komen”, aldus de onderzoeksleider. De politie doet verder onderzoek.