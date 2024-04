Cato vertelt op oude school over komend raceavontuur met zonneauto in Zuid-Afrika

Cato Kral zat van 2013 tot 2019 op de RSG in Wieringerwerf. In een afgesloten trailer staat één van de zonneauto's die de laatste jaren ontworpen is door het team. "We gaan een presentatie geven over onze zonneauto, dit is de Nuna 11s. En daarmee laten we zien wat er mogelijk is op het gebied van duurzame innovatie en wat je er eigenlijk allemaal mee kan. Daarmee hopen we deze leerlingen te inspireren."

In juni wordt de nieuwe wagen door het team gepresenteerd. In september gaat de race in Zuid-Afrika dan echt beginnen. En de verwachtingen zijn hoog. Zeker door de resultaten in het verleden. "We hebben al 11 keer meegedaan aan de Austrlische race, die hebben we 7 keer gewonnen. We hebben vier keer meegedaan aan de Zuid-Afrika race en die hebben we ook vier keer gewonnen. We gaan dus proberen om voor de 5e keer de winst binnen te halen."

Texel

Niet alleen Cato Kral is als Noord-Hollander van de partij, Mart Kikkert komt van Texel en zal er ook bij zijn. Hij werkt vooral aan het mechanische deel van de wagen zoals de besturing en de motor. De nieuwe wagen die meegaat naar Zuid-Afrika begint ondertussen vorm te krijgen.

Cato Kral: "We zijn goed. Je ziet dat de onderdelen samen komen en de auto vormt begint te krijgen. In juni beginnen we met het testtraject en gaan we zien wat de auto oplevert en doet. Spannend maar ook heel leuk!"