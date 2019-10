Drama in Australië: zonnewagen van Vattenfall Solar Team uitgebrand tijdens race

NOORD-HOLLAND - De zonnewagen van het Vattenfall Solar Team, met vier Noord-Hollanders in de gelederen, is tijdens de laatste etappe van de Solar Challenge Australië uitgebrand. Het team van TU Delft lag op kop. Coureur Tim van Leeuwen uit Amstelveen kon de wagen net op tijd aan de kant zetten en uitstappen.

Op ruim 250 kilometer voor de finish in Adelaide - tien minuten na de start van de laatste etappe - zag de coureur rook in de cabine van NunaX, de zonnewagen van het team van de TU Delft. Hij zette de auto aan de kant van de weg en wist in veiligheid te komen. De zonnewagen brandde tot de grond toe af.

Het team is erg aangeslagen. "We hebben hier veertien maanden zo hard voor gewerkt," zegt Emie Klein Holkenborg. "Zeventig, tachtig uur per week. En nu is alles weg, ongelofelijk."

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens racemanager Bruno Martens was er kort voor de brand niets opvallends af te lezen aan de meters. "Vanuit de Mission Control-auto achter de zonnewagen krijgen wij alle data binnen. Alles zag er goed uit. Dit is zo onwerkelijk."

Verslaggever Rachel Morssink was er vlak na de brand bij



Binnen een paar minuten staat zonnewagen NunaX volledig in brand en ook het droge gras eromheen vat vlam. Verslaggever Rachel Morssink was ter plaatse: "Er waren harde knallen te horen en de brand breidde snel uit. Binnen enkele minuten was er weinig meer over van NunaX."

Team lag eerste

Vlak daarvoor was de sfeer nog optimistisch in het team. "Iedereen maakte zich op voor een mooie laatste racedag. Het zou spannend worden. Ze lagen op kop, maar het Belgische team Agoria lag ze op de hielen. Dat het zo zou aflopen had niemand kunnen voorspellen."

Het Vattenfal Solar Team lag op het moment van het ongeval eerste met een voorsprong van twee en een halve minuut op Agoria uit Leuven. De teleurstelling bij het team is groot, laat Morssink weten. Zij volgt het team met de vier Noord-Hollanders op de voet en is meegereisd naar Australië om verslag te doen.

Gisteren viel de toenmalige koploper Twente uit, toen hun zonnewagen van de weg werd geblazen en over de kop vloog.

