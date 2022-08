Eindelijk genoeg tegenwind voor windracen op de dijk in Den Helder

Na twee jaar afwezigheid is er deze week eindelijk weer spektakel van Racing Aeolus te zien op de dijk in Den Helder. Tenminste, dat was het plan. Maar op de eerste racedag kon er weinig tegen de wind in gereden worden, want er stond geen zuchtje wind. Dag twee zorgt voor meer succes: het waaide eindelijk hard genoeg om vooruit te komen.

Racing Aeolus in Den Helder - NH Nieuws

Daar zijn de deelnemers erg blij mee, want er zijn van over de hele wereld studenten naar Den Helder gekomen om mee te doen aan de race. Uit Egypte, Canada en Denemarken, maar ook uit Amsterdam. Sommigen werkten al maanden aan hun speciale racewagen, waarmee zij tegenwind gebruiken om vooruit te komen. En daarom was de eerste racedag toch een teleurstelling voor de deelnemers. Helaas is het weer niet te sturen: er was gisteren, zelfs in Den Helder, bijna geen wind te bekennen. "Je moet toch wel denken aan minimaal 2-3 meter per seconde om de bladen van de windturbine rond te laten draaien", legt Hans Verhoef, voorzitter van Racing Aeolus, uit, "maar dat gebeurde nu helaas niet." Gelukkig konden de teams vandaag wel van start gaan. Deelnemers staan vanaf half 11 's ochtends klaar met hun wagen bij de start. "Het is een leuke uitdaging", vertelt deelnemer Stef van der Meer, "je bent zelf net zo lang aan het klooien totdat het werkt." Tekst gaat door onder de video.

