Steven racet met Solarteam in Marokko: "We weten nog niet hoe we naar huis moeten"

De Solar Challenge wordt vanaf maandag gereden in Marokko, maar hoe het Nederlandse team na afloop terug in Nederland komt, is nog maar de vraag. Donderdag heeft de Marokkaanse overheid een vliegverbod ingesteld tussen Nederland en Marokko. Steven Mitchell Tan uit Ouderkerk aan de Amstel racet voor het Vattenfall Solar Team van de TU Delft had zich erg verheugd op de finish met vrienden en familie, maar dat valt in het water.

Tijdens de Solar Challenge Morocco strijden allemaal auto's rijdend op zonne-energie om de eerste plek. Zelf is Steven al een maand in Marokko, maar nog niet het hele team was compleet. "Onze coach Marc Lammers kan niet meer deze kant op komen", vertelt hij. "Het is een goede coach die het team op scherp zet. Hij kan de coureurs als tijd even spreken voor de race zodat ze mentaal fit zijn." Om Lammers er toch een beetje bij te hebben, gaat het team misschien videobellen.

Nog voor de Solar Challenge Morocco is begonnen, doemt het eerste probleem op. Een rode kaart. Marokko heeft Nederland vandaag (20 oktober) op rood gezet op de coronakaart. @MarcLammers , de coach van het Delftse @VattenfallTeam kan het land niet in. https://t.co/Z7xx2KBgwz

Na de race zou iedereen naar huis vliegen, maar hoe dat moet is nog een onduidelijk. "We weten nog niet hoe we naar huis moeten", vertelt Steven. "Misschien via een ander land of met een repatriëringsvlucht." Hij weet niet of het via België zou lukken, omdat ook daar de besmettingen oplopen. "Misschien krijgen die ook wel een vliegverbod."

Alle voorbereidingen gingen goed, totdat Marokko besloot vluchten tussen Nederland en Marokko vanwege corona tijdelijk in de ban te doen. "Dat gooit wel wat roet in het eten en het is een beetje chaotisch", vertelt Steven. Ook de afsluiting kan helaas niet doorgaan zoals gepland. "We hadden ons erg verheugd op de finish. Daar zouden onze ouders staan en vrienden. Ook mijn vriendin die ik al 2 maanden niet heb gezien zou hierheen komen."

Als het team in oranje shirtjes over straat loopt, worden ze door andere Nederlanders aangesproken. "Ze denken dat wij dan misschien meer informatie hebben, maar dat is niet zo."

De coronaregels in Marokko zijn ook wat strenger dan hier. "We hebben de regels iets zien veranderen. We moesten binnen al een mondkapje op en je temperatuur werd gemeten, maar nu wordt ook je vaccinatiebewijs gecontroleerd als je een winkel in gaat. Dat geldt niet alleen voor toeristen, maar voor iedereen", vertelt Steven.

Vertrouwen in de race

Hij heeft ondanks het vliegverbod veel zin in de race. "Ik vind het best wel spannend, want het is voor mij de eerste keer. Heel veel alumni hebben hem al vaker gereden." Steven denkt wel dat ze dat race kunnen winnen. "De auto is gisteren gewogen en was maar 157,5 kilo, veel lichter dan we hadden verwacht."

In 2019 ging het helemaal mis tijdens de race. In de laatste etappe voor de finish vloog de auto van het Solar Team in brand. De coureur wist net op tijd te ontkomen. De oorzaak is nooit helemaal duidelijk geworden, wel is zeker dat de brand in de accu is ontstaan. Dit jaar nam de organisatie het zekere voor het onzekere door nog meer op de veiligheid te letten. Er zit nu bijvoorbeeld een automatische blusser bij de accu.