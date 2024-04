Dankzij alle regen is Noord-Hollandse kust extra kwetsbaar voor natuurbranden

"De mix van recreëren en wonen geeft een kans tot slachtoffers"

Om de biodiversiteit in Nederland te verbeteren, word er tegenwoordig anders omgegaan met de natuur. Dood en dus brandbaar hout blijft liggen en natuurgebieden worden met elkaar verbonden. Hierdoor krijgt een brand de kans om over te slaan op een ander gebied.

"Natuur is altijd gevoelig voor brand. De afgelopen weken hebben we al enkele natuurbranden gehad, met name rond Wijk aan Zee. Wat we zien is dat het, met name dicht bij zee, altijd waait en daarmee het helmgras toch best snel droogt en een brand opdrijft. Branduitbreiding is daardoor altijd mogelijk. De mix van recreëren en wonen in en om de natuurgebieden geeft een kans tot slachtoffers", laat veiligheidsregio Noord-Holland Noord weten.