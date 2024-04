Aanhoudende regen maakt Noord-Hollands duingebied extra kwetsbaar voor natuurbranden

Het heeft te maken met het veranderende klimaat, waardoor er steeds vaker zeer droge en steeds vaker zeer natte periodes voorkomen. In periodes waarin het veel regent - zoals de afgelopen weken - groeien planten in de duinen hard. Als er dan in een droge periode brand uitbreekt, staan er dankzij de eerder gevallen regen relatief veel planten waardoor de brand zich makkelijk uitbreidt.

Hoewel natuurbranden in Nederland sinds 1994 niet meer officieel worden bijgehouden, doet bosbrandexpert Cathelijne Stoof dat wel. Met andere experts brengt ze in kaart waar in de Nederlandse natuurbranden hebben gewoed. Op die kaarten is goed te zien hoe kwetsbaar het (Noord-Hollandse) kustgebied is.

Begroeiing

Veiligheidsregio Kennemerland geeft aan dat hier meerdere oorzaken voor zijn. De belangrijkste is de temperatuur. In warme en droge periodes is de kans het grootst, maar ook de begroeiing in gebieden met zandgrond vormt een extra risco. Zo zijn helmgras, duindoorn, struiken en naaldbomen vaak extra vatbaar voor brand.

En dan is er ook nog de wind. Omdat het aan zee geregeld flink waait, kan een klein brandje snel om zich heen slaan. Bovendien is het door de hoogteverschillen in het duingebied voor de brandweer vaak een uitdaging om snel ter plaatse te komen om het vuur te blussen.

Als laatste: de mens. Volgens het Instituut Fysieke Veiligheid wordt de mens in negentig procent van de gevallen als aanstichter aangewezen bij natuurbranden.