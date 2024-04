Konijnenwalhalla van 60 vierkante meter: Carin heeft het mooiste hok van Noord-Holland

Konijnen hebben het vaak niet makkelijk. Nog te vaak leven ze in te kleine hokken met te weinig aandacht. Omdat ze dus wel een beetje extra liefde kunnen gebruiken heeft NH een prijs uitgeloofd voor het allermooiste konijnenhok in de provincie. Zo'n honderd mensen waren in de race voor de titel.

In eerste instantie dacht de winnares nog dat NH langskwam omdat ze slechts genomineerd was, maar niets bleek minder waar. Met bokaal in de hand kwam verslaggever Sjoerd Hilarius het goede nieuws brengen. "Ah, nee! Wat leuk! Ik ben totaal sprakeloos", liet de winnares weten.

Plezier

"Het zijn echt ondergewaardeerde dieren", vertelt ze als ze wat van de schrik bekomen is. "Bij mij niet. Je kan ze zoveel leren en er plezier mee hebben. Ik kan echt uren naar mijn 7 konijnen kijken." Dat is wel duidelijk als je het enorme hok ziet, dat verdeeld is onder drie verblijven. "Mijn man ziet me nooit, ik zit altijd in de achtertuin."

De winnares blijft niet achter met alleen een prachtige titel en bokaal, maar ook krijgt ze een gigantisch prijzenpakket met groenteballen, gras en speeltjes. "Echt helemaal super!", aldus de winnares.