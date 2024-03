Doe mee en win: wie heeft het mooiste konijnenhok van Noord-Holland?

Wie wint de titel 'Het mooiste konijnenhok van Noord-Holland'? Meedoen is heel makkelijk. Maak een foto, of liever nog een leuke video, van jouw creatie en mail die naar [email protected]. Je maakt niet alleen kans op mooie prijzen, maar ook bestaat de mogelijkheid dat je bezoek krijgt van NH-verslaggever én dierenvriend Sjoerd Hilarius die van je wil horen hoe jouw creatie tot stand is gekomen. Of misschien mag je wel in de radio-uitzending van June Hoogcarspel komen vertellen over jouw voorliefde voor konijnen.