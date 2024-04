Basisregels konijnenhouden: "Laat ze zoveel mogelijk vrij!"

Lekker je konijn in je huis of in je tuin laten rondhuppelen, dat is dus het devies. Mocht dat om één of andere reden niet mogelijk zijn, dan geldt er volgens Nibbelke toch echt een minimumafmeting van twee tot drie vierkante meter per konijn, als het gaat om de afmetingen van een verblijf. "En verder mag het niet tochtig en niet vochtig zijn", aldus de dierenarts. "Maar als het kan: laat 'm zoveel mogelijk vrij!"