Dijk en Waarders zeer ontevreden over parkeerplannen: "Stop met auto's pesten"

Die lieten dat gisteravond nog eens duidelijk horen tijdens de vergadering in het gemeentehuis waar het parkeerbeleid besproken werd. De publieke tribune was zo vol dat er mensen moesten blijven staan achterin de zaal. Degenen die zich hadden aangemeld als inspreker, namen geen blad voor de mond.

Groene natte droom

"Inwoners doen hun auto's niet weg, dus dit hele parkeerbeleid heeft geen nut. Stop met die groene natte droom en het pesten van autobezitters", stelt een van hen. Hij beweert dat de parkeervergunning juist gratis zou worden. "En dat is nu maar de vraag."

Niemand in de zaal zit erop te wachten om (meer) te gaan betalen voor parkeren, maar ook de manier van communiceren bevalt niet. "Als het gaat om onderzoek naar vleermuizen, dan krijg je een persoonlijke brief in de bus. Maar bij zaken waar het echt de inwoners treft, zoals parkeren, is er nergens een brief te bekennen. Dan moet je het in het weekblad lezen."

Verder blijven er zorgen over de gevolgen voor ondernemers. "Er wordt niet gedacht aan het feit dat de klanten wegblijven als ze veel moeten gaan betalen voor het parkeren. De ondernemers lijden daar onder en dat lijkt me niet de bedoeling van dit beleid."

Toch lagere tarieven?

Een aantal politieke partijen omarmt de parkeerplannen, maar een ander deel gaf gisteravond aan het anders te willen. Al eerder werd na fikse kritiek het beoogde parkeertarief verlaagd bij winkelcentrum Middenwaard en het Stationskwartier: geen 2,20 per uur maar één euro per uur, in plaats van 0,30 cent nu.

Zoiets stellen zij nu ook voor met de parkeervergunning door voor een tweede of derde 'slechts' 100 euro te rekenen (de eerste vergunning is nu gratis, red.). Andere partijen willen per vergunning een oplopend tarief vragen. Volgende week dinsdag beslist de gemeenteraad over het parkeerbeleid.