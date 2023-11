Ondanks kritiek is raad toch akkoord met duurder parkeren Heerhugowaard

Als het aan de gemeenteraad ligt, gaan de parkeertarieven in Heerhugowaard omhoog. De raadsleden spraken gisteravond tot laat over het concept-parkeerbeleid, waarin staat dat de tarieven in het centrum en bij het station van Heerhugowaard flink hoger worden. Bij inwoners en ondernemers valt het voorstel slecht. Toch kreeg het plan uiteindelijk voldoende steun. Of het er ook echt van gaat komen is niet zeker: het gaat vooralsnog om een concept.

Dat concept-parkeerbeleid werd recent door het gemeentebestuur gepresenteerd. Als het aan het college ligt moet er vanaf volgend jaar in het centrum van Heerhugowaard en in het Stationskwartier 2,20 euro per uur worden betaald. Het maximum is 12 euro per dag en het eerste uur blijft gratis.

Ondernemers uit het Stadshart en Stationsgebied uitten eerder al hun grote zorgen bij NH over de tariefsverhoging: "Dit kan klanten kosten." En eigenaar Wereldhave van winkelcentrum Middenwaard stuurde een brief op poten richting de gemeente. "Het is van essentieel belang dat er voor onze bezoekers goedkope parkeergelegenheid blijft", benadrukte het bedrijf, en dreigt een goedkoper eigen beleid te voeren op haar parkeerterreinen.

Bezwaarprocedure

Hoewel het gisteravond in de raadsvergadering strikt genomen ging om een concept en nog niet over het definitieve plan, kwamen veel meningen en wensen voorbij. Zo zou het plan helemaal nog niet besproken moeten worden, omdat eerst met alle betrokkenen gesproken moet worden.

Andere politici vinden de voorgestelde parkeertarieven te hoog of stellen dat de kosten geleidelijker moeten stijgen. Toch stemde een meerderheid in, ook omdat met dit akkoord de bezwaarprocedures kunnen beginnen, meldt mediapartner Dijk en Waard Centraal.

Geïnteresseerden krijgen zes weken de tijd om hun mening te geven over het voorgestelde beleid. Ook volgen er nog inloopbijeenkomsten voor inwoners en ondernemers. Nadat alle reacties zijn verzameld en verwerkt, zal de politiek zich opnieuw over het parkeerbeleid buigen.