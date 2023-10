Zorgen om hogere parkeertarieven Heerhugowaard: "Dit kan klanten kosten"

Het voornemen om de parkeertarieven in het Stadshart en Stationskwartier van Heerhugowaard te verhogen, roept vragen op bij winkeliers en de horeca. Bij winkelcentrum Middenwaard kan je nu nog voor 2 euro een hele dag parkeren en bij het station met een blauwe kaart. De gemeente wil daar 2,20 euro per uur van maken. "Zorgelijk", vindt een restauranteigenaar. "Als dat mij klanten kost, dan stop ik er mee."

De plannen roepen vraagtekens op bij horecaondernemers en winkeliers in het Stadshart en het Stationsgebied. "Want was het parkeertarief niet juist verlaagd om leegstand tegen te gaan en meer klandizie te stimuleren?", herinnert André Aardenburg van restaurant Bij Rembrandt zich. En dat klopt.

Auto's nemen ruimte in en die ruimte heeft het groeiende Heerhugowaard nodig voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en deelauto's, zo staat in de plannen. "Nieuw beleid is nodig om actuele en toekomstige parkeervraagstukken het hoofd te bieden."

In 2017 is het parkeertarief in het Stadshart/Middenwaard teruggeschroefd naar 2 euro per dag, juist in de strijd tegen de leegstand van winkel- en horecapanden. En die leegstand is nog altijd niet verholpen. "Onze ondernemers zien dat met lede ogen aan."

Dat zegt Panesh Jongens van Koninklijke Horeca Nederland - Dijk en Waard. "Om een impuls te geven aan het horeca- en winkelgebied gingen de tarieven toen omlaag. Je zag het daarna drukker worden. Hogere parkeerkosten dragen niet bij aan stijgende bezoekersaantallen, meer toeloop en eenbruisend geheel."

Het woord 'bruisend' in combinatie met Heerhugowaard gaat er bij restaurateur Aardenburg sowieso niet in. "Heerhugowaard is dat bij lange na niet, ook al belooft de gemeente dat al jaren. En duurder parkeren helpt daar zeker niet bij. Ik vind het geen verstandige zet. Het is een hoop geld voor veel mensen."