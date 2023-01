Van woningen tot ateliers: dit gebeurt er met de leegstaande winkels in Noord-Holland

Het aantal leegstaande winkels daalt, blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Locatus. Veel van de leegstaande winkels in onze provincie krijgen een gloednieuwe bestemming. Er worden bijvoorbeeld woningen, horecagelegenheden of ateliers van gemaakt. Kunstenaar Ap Kooistra uit Den Helder profiteert daarvan en exposeert in vijf ongebruikte winkels.

Kooistra heeft een atelier in de Koningstraat in Den Helder, in het oude pand van sportwinkel Dekker Sport. Sinds het leeg staat kan de kunstenaar het voor een habbekrats huren. Enthousiast loopt hij rond door het grote pand en wijst om de paar stappen één van zijn kunstwerken aan. Over elk schilderij weet hij wel iets te vertellen. Naast zijn atelier heeft Kooistra vier andere leegstaande panden in gebruik waar hij zijn kunst exposeert. Kooistra kan in drie van zijn panden gratis zijn kunst tentoonstellen omdat woningcorporaties hem de ruimte te geven de etalage te gebruiken. De andere twee panden huurt hij voor een relatief klein bedrag. Het publiek reageert enthousiast op het atelier en de expositieruimtes van Kooistra. "Mensen kijken liever in de etalage naar kunst, dan naar een lege ruimte", legt de kunstenaar uit. Verderop in de straat heeft hij de etalage van een leeg pand volgehangen met gigantische schilderijen. De winkeliers tegenover het pand zijn daar maar wat blij, zegt Kooistra. "Nu hebben ze tenminste een leuk uitzicht." Herbestemming Dat Kooistra zo goedkoop zijn atelier huurt, komt door een gunst van de eigenaar, legt hij uit. "Hij heeft liever dat ik erin zit, dan dat het leeg staat." Het is een voorbeeld van hoe de algehele winkelleegstand daalt: panden krijgen een nieuwe bestemming. Het is niet altijd te achterhalen wat de nieuwe functie van een pand is, meldt Locatus. Maar in de meeste gevallen lijken van oude winkels woningen te worden gemaakt.

Vastgoedmakelaar Jerry Breg ziet ook dat veel leegstaande winkels worden omgetoverd tot woningen. Dan gaat het met name om de bovenverdiepingen, legt de makelaar uit. Door heel de provincie zijn er al meerdere warenhuizen omgebouwd tot moderne complexen waar op de begane grond winkels zitten en op de bovenverdiepingen appartementen. In onder meer Den Helder, Hoorn, Haarlem en Alkmaar worden oude V&D-panden getransformeerd tot appartementencomplex. Ook in Alkmaar is iets vergelijkbaars aan de hand. De oude Dominicuskerk, waar tot voor kort de Primark in zat, wordt nu omgetoverd tot modern woon- en winkelpand. Van kerk naar winkelcentrum naar wooncomplex Breg begeleidt het project in Alkmaar. De voormalige kerk werd eerder al omgebouwd tot winkelcentrum 'De Domus'. Dat bleek toch geen succes en dus krijgt het pand opnieuw een ander leven. "We gaan terug van 5000 naar 1000 vierkantenmeter aan winkeloppervlakte. Alleen op de begane grond blijven er winkels, daarboven komen starterswoningen", legt Breg uit. Deze verbouwing sluit ook aan op de veranderende manier waarop mensen tegenwoordig winkelen. Het meeste gebeurt online, winkels op bovenverdiepingen zijn letterlijk een stap te ver, denkt Breg. "De winkels die er nog zijn moeten zo toegankelijk mogelijk zijn." Een zichtbare trend, volgens Breg, is dat omgebouwde warenhuizen alleen nog op de benedenverdieping winkels hebben. "De combinatie van wonen, winkelen en werken is goed voor de levendigheid."

Levendigheid Ook kunstenaar Kooistra voegt op zijn manier toe aan de levendigheid in Den Helder. Hij schildert daar iedere dag. In een straat in de buurt van Kooistra zijn atelier exposeert eveneens een andere kunstenaar. In een oude reiswinkel in de Kroonpassage prijken foto's gedrukt op linnen voor de ramen. Dit soort nieuwe invullingen van de panden maakt de stad weer vrolijk, vindt Kooistra. "Zo is er tenminste wat te zien. Iedereen neemt even een kijkje bij me", zegt de kunstenaar tevreden.