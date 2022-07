Er komt 'geen hond' naar koopavonden in Middenwaard: "Kan net zo goed de tent dichtgooien"

Winkeliers in het Heerhugowaardse winkelcentrum Middenwaard zijn niet te spreken over de slecht bezochte vrijdagse koopavonden. "Er is dan geen hond, we kunnen net zo goed de tent dichtgooien", zegt één van hen. Wereldhave, exploitant van het gebouw, laat aan NH Nieuws weten een 'langetermijnoplossing' te onderzoeken om de koopavonden aantrekkelijker te maken.

Met goedgevulde handen slentert het winkelend publiek woensdagmiddag door Middenwaard. Dat is echter wel anders tijdens de vrijdagse koopavonden. NH Nieuws ging langs bij tal van winkeliers. Allemaal gaven ze dezelfde boodschap: de koopavond wordt slecht bezocht, zeker na de coronapandemie. "Het is echt niet meer wat het geweest is", vertelt Özlem van parfumerie ICI Paris XL. "Af en toe is er een uitzondering, een avond waarop het iets drukker is. Maar over het algemeen... nee." Ze denkt dat dit komt doordat mensen door de coronapandemie gewend zijn geraakt aan kortere winkeltijden en dat veel mensen ook online bestellen.

Quote "Soms voelt het echt alsof ik mijn tijd sta te verdoen" Medewerker van een herenmodezaak

Wat er volgens Özlem ook mee te maken kan hebben, is dat de cafés op het Coolplein eerder sluiten. "Vroeger gingen mensen na het shoppen nog wel een drankje doen, maar omdat de cafés ook al eerder dicht zijn, denk ik dat het minder aantrekkelijk is om op vrijdagavond te gaan winkelen." Tekst gaat verder onder de foto:

Een medewerker van een herenmodezaak zegt dat het 'soms echt voelt alsof ik mijn tijd sta te verdoen'. Zij geeft aan dat de rustige koopavonden ook zouden kunnen komen doordat het winkelcentrum tegenwoordig op zondagen geopend is. "Als je iets nodig hebt, ga je overdag wel. Als dat vanwege werk niet doordeweeks kan, kan dat op zaterdag en zondag. Genoeg tijd dus om naar een winkel te komen." Gesloten tijdens koopavond Marjolein Adrichem werkt bij Care & Beauty en vertelt namens de eigenaar dat de drogisterij op vrijdagavonden gesloten is. "Wij zijn ook maar één zondagmiddag in de maand open. Dat komt doordat het niet rendabel is om open te zijn; het is eigenlijk alleen maar verliesgevend." Dat Care & Beauty wél gesloten is, komt volgens haar doordat de winkel 'samen met nog een aantal andere winkels' nog onder een oud contract valt. Hierin is vastgelegd dat de winkeleigenaar zelf mag kiezen om wel of niet open te gaan. In nieuwe contracten is dit niet meer zo: open zijn tijdens koopavonden is in dat geval verplicht, vertellen winkeliers.

Quote "Ze moeten het verplichte open zijn afschaffen, het voegt niets toe" Anonieme winkelier

"Verschrikkelijk", vindt een andere winkelier dat. "Ze moeten die verplichting afschaffen, het voegt niets toe." Voor de veiligheid moet er altijd meer dan één medewerker in de winkel zijn, een dubbele kostenpost dus. "Echt zonde van het geld." Bij navraag bij de exploitant over hoeveel winkels er op vrijdagavond gesloten kunnen blijven, laat een woordvoerder weten 'geen uitspraken te doen over de inhoud van contracten'. "Dat is ons beleid", legt ze uit. 'Vrijdagavond blijft nog wat achter' Wereldhave laat verder weten dat het winkelcentrum in de eerste helft van 2022 een 'zeer positieve ontwikkeling in totale bezoekersaantallen zien'. "In vergelijking met de eerste helft van 2019, het jaar voor corona, zien we zelfs een stijging in totaal aantal bezoekers." Wel erkent het bedrijf dat 'de vrijdagavond nog wat achterblijft qua bezoekersaantallen'. Net als de winkeliers, geeft het bedrijf aan dat dit te maken kan hebben met corona: "Tijdens de coronapandemie hebben we niet alleen te maken gehad met een algehele lockdown, maar ook met een avondlockdown", reageert de woordvoerder.

Quote "Organiseren van evenementen zorgt voor een kortstondige piek. Wij geloven meer in een langetermijnoplossing" Woordvoerder van Wereldhave

Een aantal winkeliers geeft aan dat Wereldhave meer aan publiciteit moet doen. "Er worden best wat dingen georganiseerd om meer publiek te trekken, alleen schort het dan vaak aan promotie", aldus Özlem. "Ik denk dat daar nog winst te behalen valt." Om ervoor te zorgen dat meer mensen de koopavond weten te vinden, wordt de ontwikkeling van bezoekersaantallen gemonitord, laat Wereldhave weten. Dit wordt vervolgens geëvalueerd met de ondernemers. "Evenementen zijn onderdeel van het gesprek," aldus Wereldhave, "maar deze zorgen ook voor een kortstondige piek. Wij geloven meer in een langetermijnoplossing op basis van onderzoek en bezoekersinformatie."

Anonimiteit winkeliers Veel winkeliers wilden liever anoniem in het artikel. Dit omdat zij niet in de problemen willen komen met hun baas of de exploitant van Middenwaard. De namen van de winkeliers zijn bekend bij de redactie. NH Nieuws heeft ook met winkeliers gesproken die helemaal niet in het artikel benoemd wilden worden. Deze informatie is wel gebruikt om een goed beeld te krijgen van de koopavonden.