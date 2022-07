Noord-Holland worstelt met koopavond: laten doodbloeden of nieuw leven inblazen?

Voor Noord-Hollandse winkeliers lijkt de koopavond vergane glorie: in veel winkelstraten is van een ouderwets drukke donderdagavond allang geen sprake meer. Steeds vaker gooien winkels de boel dan maar dicht, wat soms kwaad bloed zet bij grotere winkels, die er nog wel de vruchten van plukken. Is het tijd om afscheid te nemen van de koopavond?

Niet alleen gaan winkeliers gebukt onder personeelstekorten, ook zijn er steeds minder bezoekers in de stad te vinden. "Als je vroeger de hele week moest werken, dan was die extra donderdagavond ideaal. Tegenwoordig kun je alles online krijgen. Mensen gaan op donderdagavond dan veel liever op het terras zitten", verklaart Falco Bloemendal, centrummanager van Haarlem.

Centrummanager over koopavond in Haarlem, deel 1 - NH Nieuws / Geja Sikma

In principe mogen alle winkels in Haarlem doordeweeks openblijven tot tien uur 's avonds, maar dat doen ze volgens de centrummanager lang niet allemaal. "Meestal gaan ze zondag open tot 17.00 uur en zaterdag sluiten ze om 19.00 uur. Dat komt echt door de personeelstekorten. Ook een reden voor ondernemers om hun winkel op bijvoorbeeld maandag en dinsdag dicht te doen."

Ook is er volgens Bloemendal een verschuiving te zien in de manier waarop we winkelen. "Mensen doen tegenwoordig aan 'belevingsshopping'. Ze gaan naar de winkels, naar het terras en pakken nog een museum mee. Dat zie je ook aan het soort winkels in de binnenstad, die zijn veel meer gericht op beleving. Een bakker of slager zie je daar tegenwoordig bijna niet meer."

Binnen de coronamaatregelen waren koopavonden lange tijd verboden. Wendy Zeeman, eigenaar van Charel Fashion in Hoorn, besloot er uiteindelijk helemaal mee op te houden. "Nadat we gedwongen moesten stoppen, hebben we het niet meer opgepakt. Bijna iedereen is dicht in onze straat, dus het voelt niet veilig om als enige open te gaan. Het was ook niet meer rendabel."

Ook in het Heerhugowaardse winkelcentrum Middenwaard staan winkeliers 's avonds vaak uit hun neus te peuteren. "Er is dan geen hond, we kunnen net zo goed de tent dichtgooien", zegt een van hen tegen NH Nieuws. Wereldhave, exploitant van het immense pand, laat weten een 'langetermijnoplossing' te onderzoeken om koopavonden weer aantrekkelijker te maken.