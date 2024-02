Parkeertarief in Middenwaard toch niet fors omhoog, maar alsnog is niemand blij

Parkeren bij winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard wordt toch minder duur dan verwacht. Dat zou 2,20 euro per uur worden, maar na veel kritiek past de gemeente de plannen nu aan. Toch is lang niet iedereen hier tevreden mee. "Als de prijs van het parkeren hoger wordt, komen de mensen niet meer."

Zo wordt er meegedacht met de bezoekers, is het idee. Maar ook deze veranderingen vallen niet in de smaak, merkt NH bij een bezoek aan Middenwaard.

Door de vele klachten heeft de gemeente haar keutel wat ingetrokken en is het nieuwe tarief nu bijgesteld naar één euro per uur. Met als extraatje dat het derde uur gratis wordt. Gemiddeld blijven mensen namelijk twee à drie uur in het winkelcentrum.

En dus kwam de gemeente met het plan om de tarieven te verhogen naar 2,20 euro per uur, met een maximumbedrag van 12 euro per dag. Het plan kreeg direct veel kritiek, van zowel inwoners als winkeliers.

Dat is niet de bedoeling en daarom wilden ze daar iets tegen doen . Het is volgens de gemeente ook beter als meer mensen met de fiets naar het winkelcentrum gaan.

Nu betalen de winkelende mensen 30 cent per kwartier voor het parkeren, met een maximum van twee euro per dag. Dit bedrag zou er volgens het college van Dijk en Waard voor zorgen dat veel parkeerplaatsen de hele dag bezet worden gehouden door langparkeerders.

Zelfs op een grauwe middag is het nog aardig druk in het grootste winkelcentrum van Heerhugowaard. De parkeerterreinen staan bijna vol en vooral in de supermarkt doen mensen hun inkopen.

"Die twee euro per dag was meer dan genoeg, ik vind die euro per uur echt veel te duur"

"Deze parkeerplaats bij Middenwaard staat bekend om zijn lage prijzen, dat trekt veel mensen hierheen", begint Judith van kledingwinkel Blackpoint. "Als de prijs van het parkeren hoger wordt, komen de mensen niet meer."

Susan, medewerker van De Fromagerie, is het eens met Judith. "In de gemeente Dijk en Waard zijn meerdere winkelcentra, waaronder ook De Broekerveiling. Als je het parkeren hier zo ontzettend duur maakt komen die mensen niet meer hierheen. Ik vind het zo ontzettend dom."

Ook bezoekers zijn niet blij met de verhoging van de parkeerkosten rondom Middenwaard. "Die twee euro per dag was naar mijn mening meer dan genoeg om te parkeren, ik vind die euro per uur echt veel te duur", zegt voorbijganger Willem.

"Nu zet ik voor een kleine boodschap lekker makkelijk mijn auto hier op de parkeerplaats neer, maar als me dat straks een euro per uur gaat kosten ga ik denk ik toch naar een andere winkel, want dat wordt me te gek", zegt Petra.

Een andere voorbijganger snapt het wel. "We moeten met z'n allen wat meer aan het milieu denken en op deze manier pakt een deel van de bezoekers misschien eerder de fiets. Ik denk dat dat alleen maar goed is", stelt ze.

Grote verandering

Voor werknemers gaat er ook een hoop veranderen. Lidia werkt bij patisserie en chocolaterie De Roset. Zij vindt dat er meer moet worden meegedacht met de werknemers die hun auto moeten parkeren. "Ik zette altijd mijn auto neer hierachter, bij P1, maar nu met die nieuwe regeling moet ik hier de hoofdprijs betalen", vertelt ze.

Er is wel gedacht aan de medewerkers. Zij kunnen op het parkeerdek van P2 hun auto kwijt voor een speciaal tarief van vier euro per dag. "Dat is alsnog het dubbele van wat het nu is, en daarbij komt, dat is helemaal aan de andere kant van het winkelcentrum. Echt niet ideaal."