Restaurators ontdekken dat schilderij van Van Heemskerck uit twee delen bestaat

Maarten van Heemskerck, geboren in Heemskerk, schilderde in de 16e eeuw bovenstaande schilderijen, voor de Sint Bavokerk in Haarlem.

De twee delen van het schilderij zijn eind 16e eeuw na de Beeldenstorm met een tussenstuk aan elkaar verbonden. In de 17e eeuw werd de achtergrond van het schilderij ook overschilderd.

Twee losse schilderijen

Na uitgebreid onderzoek van de restaurators van het Frans Hals Museum, maar ook van chemici en andere experts, is de verf die in de 17e eeuw werd aangebracht vakkundig weggehaald van het schilderij. Ook het tussenstuk, wat later was toegevoegd, is weggehaald, waardoor het weer twee losse schilderijen zijn.

Het schilderij lijkt momenteel zeer gehavend, maar volgens restaurator Jessica Roeders is het grootste werk al achter de rug. "Nu moeten we het nog invullen, dat doen we voorzichtig en we willen het origineel niet aantasten." Naar verwachting is het schilderij klaar voor de overzichtstentoonstelling over Maarten van Heemskerck op 28 september. Die tentoonstelling is niet alleen in het Frans Halsmuseum te zien, maar ook in het Teylersmuseum en het Alkmaarse Stedelijk Museum. Elk museum richt zich op een andere periode uit het leven van Van Heemskerck.