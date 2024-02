Provincie geeft 53 rijksmonumenten subsidie voor restauratie

Dit jaar worden er ook verschillende kerken in de provincie gerestaureerd. De Grote Kerk Alkmaar, de Sint-Odulphuskerk in Assendelft en de Evangelisch Lutherse Kerk in Amsterdam krijgen geld om de boel op te knappen.

Daarnaast is er subsidie beschikbaar gesteld voor molens, het fort bij Kudelstaart, theater Frascati in Amsterdam, het Museum Stoomgemaal in Halfweg en een stolpboerderij in Benningbroek. Ook krijgt een joods herinneringscentrum een deel van de subsidie.

De helft van de ruim 5,4 miljoen subsidie komt van de rijksoverheid. Noord-Holland telt ongeveer 14.000 rijksmonumenten, zo'n 500 provinciale monumenten en duizenden gemeentelijke monumenten.