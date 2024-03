Frans Hals Museum behoudt bezoekersaantal ondanks uitlenen topstukken aan Rijksmuseum

'Verrassen met meer dan zeventiende eeuwse kunst'

Het Frans Hals Museum heeft vier schilderijen uitgeleend aan het Rijksmuseum. "In onze Schutterszaal hangen daarom nu, naast de drie schuttersstukken met daarop het enige zelfportret van Frans Hals, ook moderne groepsportretten van vrouwen. In de zeventiende eeuw werden namelijk vooral mannen geportretteerd. Die combinatie heeft toch wel impact op onze bezoekers, merken we."

Aan aandacht geen gebrek voor de 'achtergebleven' en modernere kunstwerken in Haarlem. Onlangs kwam een grote groep journalisten uit binnen- en buitenland nog langs. "Of er nu een ander publiek komt door de tentoonstelling in Amsterdam? Dat kunnen we nu nog niet concluderen. Over het algemeen is het hier ook wel wat drukker als de bollen eenmaal gaan bloeien in de regio", vertelt De Vet.

"We willen met deze campagne laten zien waar we voor staan als museum. Dat we kunst uit verschillende tijdsvakken hebben. Dat we bezoekers kunnen verrassen, we ze aan het denken kunnen zetten."

Tekst loopt door na de afbeelding.