Frans Hals is in! Wereldwijde interesse voor de Hollandse meester uit Haarlem

Eindelijk is daar de internationale erkenning voor de Haarlemse schilder Frans Hals. Journalisten, influencers en kunstliefhebbers van over de hele wereld verzamelden zich gisteren in het Frans Hals Museum in Haarlem om zich te verdiepen in deze Hollandse meester. In zijn 'hometown' kregen ze inzicht in de levendige werken van deze zeventiende eeuwse kunstenaar.

Dankzij de grote tentoonstelling over de schilder die deze week in het Rijksmuseum in Amsterdam wordt geopend, is de internationale belangstelling enorm. Na Rembrandt en Van Gogh krijgt Frans Hals nu eindelijk de eer die hem toekomt.

Volgens directeur Lidewij de Koekkoek van het Frans Hals Museum barst de gekte nu echt los. Sinds dit jaar mag ze van de gemeente, die eigenaar is van de schilderijen van Frans Hals, grote schuttersdoeken van Frans Hals uitlenen voor wereldwijde exposities. Frans Hals is dus op tournee. Eind vorig jaar gingen er al stukken naar Londen, nu hangen er een paar in Amsterdam en later reizen de schilderijen door naar Berlijn.