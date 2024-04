Ajax verliest arbitragezaak en moet zaakwaarnemer Tagliafico alsnog een ton betalen

Toen Tagliafico begin 2018 tekende bij Ajax, ontving Schlieper 200.000 euro voor zijn werk als zaakwaarnemer. In het contract werd opgenomen dat Schlieper bonussen zou krijgen als Tagliafico langer bij Ajax zou blijven. Maar toen de linksback in 2020 zijn contract verlengde, werd een nieuwe premie voor Schlieper afgesproken: 500.000 euro.

Ajax stelt dat het nieuwe bedrag in de plaats komt van de eerdere afspraken, maar Schlieper dacht dat het tarief bovenop de eerder besproken premies zou komen. Ajax wilde het volledige bedrag van de tweede deal terug, omdat Schlieper "tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen", staat te lezen in het vonnis van de arbitragecommissie.

Die gaat niet mee in die eis van Ajax en oordeelt bovendien dat de club de bij tweede overeenkomst niet voldoende duidelijk heeft gemaakt dat de eerste daarmee vervangen was. Ajax moet Schlieper dus nog 100.000 euro betalen, het bedrag waar de zaakwaarnemer recht op had op basis van het eerste contract.