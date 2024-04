Zorgeloze zomer voor Jan? Egmonds reuzenrad mag ook van rechter blijven staan

Vorig jaar mocht het reuzenrad niet worden neergezet, omdat Ramon Ory, eigenaar van een vakantiehuisje tegenover de boulevard, het oneens was met de komst van de attractie.

Volgens hem had de gemeente niet de juiste vergunningen verleend en ook de verkeerde procedures gevolgd. Bovendien zou er sprake zijn van geluid- en lichtoverlast. De rechter gaf hem ongelijk, waarop Ory in beroep ging. Maar ook dit keer verklaart de rechtbank zijn handhavingsverzoek ongegrond.

Ory kan nog verder procederen, maar voor nu lijkt het erop dat Vallentgoed voor de zomer van 2024 een evenementenvergunning mag aanvragen. Van de gemeente Bergen kreeg hij al te horen dat hij voor de komende vijf zomers een omgevingsvergunning krijgt.

Graantje meepikken

Of het dit jaar al lukt om weer drie maanden te staan, durfde Vallentgoed begin maart nog niet te zeggen. "Het seizoen is ook al aardig ingepland, maar we pikken graag een graantje mee van de zomer. Ook om ons weer te laten zien in het dorp."