Reuzenrad Egmond lijkt deze zomer 'met wat haken en ogen' weer te mogen draaien

Goed nieuws voor exploitant Jan Vallentgoed: deze zomer mag hij zijn reuzenrad weer neerzetten op de Egmondse boulevard. Het college verleent een Omgevingsvergunning voor de komende vijf jaar. Wanneer en hoelang de toeristische trekpleister van 38 meter er komt te staan, is volgens Vallentgoed nog onzeker. "We houden de vingers gekruist."

Om niet te hoeven wachten op de uitspraak van de rechter, diende Vallentgoed een ander soort aanvraag in, een omgevingsvergunning. "Daar hebben we nu van het college toestemming voor gekregen. Het gaat om een periode van vijf jaar voor steeds drie maanden", reageert een voorzichtig blije Vallentgoed.

"Hij zegt dat zijn gasten geluidsoverlast hebben, maar in de drie jaar dat we er staan, hebben we nooit klachten gehad", reageert de geboren Egmonder Vallentgoed. Hij vermoedt dat het gaat om 'persoonlijke kifterij'. "We zijn ook langs deuren gegaan om de buurt te peilen. Mensen reageren altijd positief. Ze vinden het fantastisch, ook voor de kinderen."

In 2022 diende hij daar bezwaar tegen in. Volgens hem had de gemeente voor het verlenen van een evenementenvergunning niet de juiste procedures gevolgd. De rechter gaf hem ongelijk, waarop Ory in beroep ging. De uitspraak daarvan wordt deze maand verwacht.

Volgens de exploitant zitten er nog wel wat haken en ogen aan de toezegging. Er moet namelijk nog wel een evenementenvergunning worden aangevraagd, vanwege de mogelijke geluidsoverlast. "Officieel is er nog niets vastgelegd, maar we weten dat een meerderheid vindt dat het er links- of rechtsom weer moet komen."

Niet uit het veld geslagen

Wanneer en voor hoelang, wordt in een later stadium bekend. Of het dit jaar lukt om drie maanden te staan, durft Vallentgoed nog niet te zeggen. "Het seizoen is ook al aardig ingepland, maar we pikken graag een graantje mee van de zomer. Ook om ons weer te laten zien in het dorp. We laten ons niet uit het veld slaan."

In 2020 verscheen de reuzenattractie voor het eerst in het kustdorp. Samen met Jan Vallentgoed maakte NH het allereerste proefritje: