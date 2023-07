Zomer zonder reuzenrad in Egmond aan Zee: geen vergunning voor 2023

Het reuzenrad, de bekende zomerattractie van Egmond aan Zee, komt dit jaar niet op de boulevard te staan. Vorig jaar diende Ramon Ory, eigenaar van verschillende vakantiehuisjes in de buurt, bezwaar in tegen de komst van de toeristische trekpleister. Omdat het beroep nog niet is afgerond, kan de gemeente geen vergunning afgeven.

NH Nieuws

Het reuzenrad Europa is 38 meter hoog en biedt een weids uitzicht over de kustlijn. In 2020 verscheen de attractie voor het eerst aan de Egmondse boulevard, en maakten we een proefrit met exploitant Jan Vallentgoed:

Reuzenrad Egmond - NH Nieuws

Maar bezwaarmaker Ramon Ory stelt dat de gemeente voor het verlenen van de vergunning niet de juiste procedures heeft gevolgd. Ondanks dat hij van de rechter ongelijk kreeg, is hij in beroep gegaan, meldt mediapartner Duinstreek Centraal. Geen toestemming Omdat het bezwaar nog loopt, kan de gemeente voor dit jaar geen toestemming geven. Voor volgend jaar heeft exploitant Vallentgoed alvast een verzoek ingediend voor een omgevingsvergunning, zodat de attractie zeker drie maanden kan blijven staan. "Het hele dorp staat achter ons en daar krijgen we ook heel veel steun van. We gaan vol moed de procedure aan, we zijn ervan overtuigd dat het reuzenrad nog gaat terugkomen."