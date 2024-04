Automobilisten moeten meer gaan betalen voor overtocht naar Texel

De prijzen gaan met maximaal 8,9 procent omhoog, zo laat mediapartner Texelse Courant weten. Waar je nu op drukke dagen 39 euro betaalt om met de auto naar Texel te kunnen, is dat vanaf 1 mei 42,50 euro. De prijs op daldagen gaat van 26 euro naar 28,30 euro.

Al jaren heeft de Teso de prijzen van de overtocht niet verhoogd - in 2022 ging de prijs van het bootkaartje zelfs omlaag en was het goedkoper dan in 2002, maar de veerdienst ziet zich genoodzaakt om de prijzen nu toch te verhogen. Door structurele kostenstijgingen zijn de huidige prijzen niet langer houdbaar, geeft de Teso aan. Zo voorkomt de Teso ook dat de lange termijn financiële doelen te veel onder druk komen te staan, aldus de Texelse Courant.