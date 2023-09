Texel en Den Helder moeten langer wachten op nieuwe bruggen voor veerboten TESO

De gemeenten Texel en Den Helder hoeven er niet op te rekenen dat de bruggen van TESO op korte termijn worden vervangen. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat nieuwe aanlandinrichtingen in 2025 gebruikt konden worden. Maar dat gaat volgens Rijkswaterstaat niet lukken. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dat 2030 of misschien nog later.

Rijkswaterstaat heeft landelijk te weinig capaciteit, zowel technisch als op financieel gebied, om de vele geplande renovatieprojecten zoals bruggen, tunnels, sluizen en viaducten op korte termijn te kunnen realiseren. "Dat betekent dat we de levensduur van de TESO-installaties moeten verlengen tot minimaal 2030 en misschien nog wel langer", zegt Roozendaal. "Pas dan gaan we over op vervanging van de walinstallaties."

Een flinke domper voor TESO en het gemeentebestuur van Texel, die hadden gerekend op nieuwe bruggen in 2025. Immers de veerboot is de levensader voor het eiland. Uitval van de brug betekent dat het eiland niet meer bereikbaar is, met alle economische gevolgen van dien. "We zien de komende jaren een fors onderhoudsprogramma van werken op ons afkomen", zegt Tjeerd Roozendaal, hoofdingenieur-directeur van Noord Holland bij Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat heeft een analyse uitgevoerd om te kunnen bepalen welke van de vele projecten op basis van de beschikbare capaciteit nu eerst moeten gebeuren. "Voor ons is belangrijk dat TESO blijft varen”, zegt Roozendaal. "Het is een belangrijk onderdeel van ons hoofdwegennet." Rijkswaterstaat is al iedere dag aan de slag met onderhoud van de installaties. "En dat zullen we blijven doen. Alleen straks gaan we ook fors onderhoudswerk uitvoeren en bepaalde onderdelen vervangen. Want veel van die onderdelen zijn aan het eind van hun levensduur."

Daarmee doelt Roozendaal op de hijsende delen van de brug, maar ook de drijvende zaken en damwanden die lekken. Hij noemt 2030 geen harde datum. Want er zal nog veel water door het Marsdiep gaan, voordat de bruggen echt daadwerkelijk vervangen kunnen worden. Zo wordt zelfs gedacht om de havens naar de oostelijke kant te verplaatsen, zowel in Den Helder als op Texel. Dat heeft als voordeel dat tijdens de bouw van de nieuwe aanlandinrichtingen het verkeer van en naar de veerboot weinig last heeft van de werkzaamheden.

Ameland

Problemen zoals onlangs op Ameland wil Roozendaal voorkomen. Begin juni konden 65 auto's op de veerboot tussen Ameland en Holwert niet van de boot af vanwege problemen met de brug. Reizigers zaten uren vast op de boot. Door de inzet van een hijskraan kon de veerdienst de volgende dag worden hervat.

Garanties dat passagiers van TESO geen hinder ondervinden van de huidige onderhoudswerkzaamheden, kan Roozendaal niet geven. "We gaan ervan uit dat de huidige dienstregeling gewoon kan blijven doorgaan." Mede-directeur van TESO Mario Prak geeft aan dat de veerdienst altijd nog kan rekenen op de noodaanlandingen. "Dan kunnen we op een beperkte manier heen en weer blijven varen. Maar dat is alleen op basis van noodgevallen", zegt Prak.