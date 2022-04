Al de hele dag volle TESO-veerboten: 'Traditie om met Pasen naar Texel te gaan'

Wie zich goed heeft voorbereid, weet dat de wachttijd flink kan oplopen. Traditioneel is het paasweekend namelijk een van de drukste weekenden op Texel. Dan trekken duizenden Nederlandse en buitenlandse vakantiegangers naar het eiland om van de voorjaarszon en de natuur te genieten.

Eenmaal op de veerboot zie je vrijwel uitsluitend lachende gezichten. "We gaan lekker naar de camping", vertelt een vrouw die haar dochter op haar arm draagt." Een andere passagier vertelt dat 'het een traditie is om dan met z'n tienen weg te gaan'.

Twee boten

De TESO heeft op het moment twee veerboten in de vaart: de Dokter Wagemaker en de Texelstroom. "We kunnen in totaal 650 auto's per uur kwijt," zegt Rieuwert Pol, "meer kan gewoon niet."

"Het is bijna weer als vanouds," zegt Frank Spooren, directeur van VVV Texel. Bovendien ziet hij alweer flink wat van onze oosterburen het Marsdiep oversteken. "We volgen de trend niet die het NBTC schetst over de afwachtende houding van Duitse toeristen."