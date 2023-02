Zelf aan het roer van een grote TESO-veerboot in het Juttersmuseum: "Dit is echt wel uniek"

Die is vanaf vandaag te bewonderen bij het Juttersmuseum op Texel. Daarnaast is er ook een expositie waar van alles wordt verteld over het bedrijf TESO en de veerboten. Je kan ervaren hoe je aan boord van zo'n groot schip zit als er storm is in een heuse simulator.

Toen bekend werd dat de stuurhut terug zou komen naar Texel, twijfelden Judith van der Zee en André Eelman van het Juttersmuseum niet lang. Hun museum zou de perfecte plek zijn voor de stuurhut en expositie. "Wij hebben aangeboden om hem bij ons te stallen. Wij hebben er de ruimte voor", vertelt André dan ook. "Er waren meerdere geïnteresseerden, maar er is uiteindelijk door TESO voor onze locatie gekozen."

Benieuwd hoe de stuurhut eruitziet? Dat is in onderstaande video te zien (tekst gaat door onder de video).