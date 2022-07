Eindelijk nieuwe cao voor TESO-personeel: loonsverhoging en meer vakantiedagen

Na bijna twee jaar onderhandelen hebben de 130 werknemers van veerbootdienst TESO eindelijk een nieuwe cao. Nadat leden van de vakbonden twee eerdere voorstellen van hun werkgever hadden weggestemd, is er nu een akkoord over het aangepaste voorstel. Acties bij de exploitant van de veerboot tussen Den Helder en Texel zijn daarmee definitief van de baan.

Voor de auto-opstellers zijn andere afspraken gemaakt: hen wacht dit jaar nog een extra loonsverhoging van vijf procent. "Het loon van de auto-opstellers loopt achter bij dat van hun collega's. Met deze extra verhoging is dat verschil kleiner geworden", verklaart Kressin.

Ook hebben ze nu recht op een week vrij in de zomerperiode. Die laatste afspraak geldt ook voor de lokettisten.

Gezond pensioen

Werknemers die tien jaar of langer in dienst zijn, kunnen zeven jaar voor hun AOW-leeftijd gebruikmaken van een regeling die moet stimuleren dat ze gezond hun pensioen halen. Eerder was die termijn nog vijf jaar. Die regeling houdt in dat ze 20 procent minder hoeven te werken, met behoud van 90 procent loon en 100 procent pensioenopbouw.

En een flink aantal werknemers kan daarbovenop een nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag (ORT) verwachten. De werkgever heeft toegezegd dat ze dit met terugwerkende kracht, tot 2 november 2015, zullen uitbetalen. De nieuwe cao met een looptijd van twee jaar gaat in per 1 januari 2022.