Figurant StukTV zwaargewond door val bij veerboot TESO in Den Helder

Een figurant van het programma Het Jachtseizoen voor StukTV is vanmiddag in Den Helder zwaargewond geraakt bij een val van een loopbrug bij de TESO, de veerboot die tussen Den Helder en Texel pendelt.

Het Jachtseizoen is een YouTube-programma waarmee de mannen van StukTV, onder wie Beverwijker Stefan Jurriëns al jaren hoge ogen gooien. In iedere aflevering krijgen de mannen van StukTV vier uur de tijd om een bekende Nederlander op te jagen en te pakken te krijgen.

Martin Garrix

Voor de aflevering die vandaag werd gedraaid, was de Amstelveense dj Martin Garrix de opgejaagde BN'er, laat producent Talpa in een verklaring weten. Ze zijn op de hoogte van het ongeluk, en beloven op een later moment meer informatie te delen. Hoe het op dit moment met het slachtoffer gaat, is niet bekend.