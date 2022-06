Stakingen dreigen bij veerdienst TESO

Het is langer onrustig bij de exploitant van de veerboot tussen Den Helder en Texel en haar 130 werknemers. "De werkgever stelt zich echt onverzettelijk op. De werknemers zitten nu al ruim twee jaar met een cao die officieel verlopen is", stelt Lutz Kressin, bestuurder FNV Streekvervoer, in een reactie.

Weinig beweging

Het huidige cao verliep op 1 januari 2020, een nieuw onderhandelingsakkoord werd door de leden begin 2020 afgewezen. Vanwege corona begonnen de onderhandelingen pas weer eind 2021. Kressin: "Toen werd al snel duidelijk dat er van de kant van de werkgever weinig beweging te verwachten was."

Volgens de vakbond is de actiebereidheid onder de werknemers groot. "Mocht het toch tot acties komen dan kan het ook gaan om werkonderbrekingen voor korte of langere duur, en stiptheidsacties", aldus Kressin.

Eisen

Naast een loonsverhoging van vijf procent per 1 januari 2022 wil de vakbond ook dat er onderzoek komt naar het verwachte personeelsverloop en de mogelijkheid om werknemers boven de sterkte aan te nemen.

“Wij vinden dat onze medewerkers goed moeten worden beloond voor de uitstekende prestatie die ze leveren voor een goede bereikbaarheid van Texel. Er is sprake van die goede beloning.” Dat stelt TESO-directeur Cees de Waal in reactie tegenover de Texelse Courant.

De Waal laat aan de Texelse Courant weten dat de TESO vindt dat hun arbeidsvoorwaarden en ook het nieuwe loonbod ruimschoots marktconform zijn en dat ze graag het gesprek hierover hervatten met de vakbonden.