Stakingen bij veerdienst TESO voorlopig van de baan na bod bootdienst voor nieuwe cao

Hoe de uitkomst gaat zijn, is nog volstrekt onduidelijk, aldus Lutz Kressin, bestuurder van FNV Streekvervoer. "Het bod is op verschillende punten verbeterd", zegt Kressin, "en op andere punten is er niets veranderd. Wat er uit de stemming komt, is dus nog ongewis."

Ultimatum

De vakbond stuurde vorige week een ultimatum naar TESO, de exploitant van de veerboot tussen Den Helder en Texel. Als het bedrijf voor 23 juni om 6.00 uur niet akkoord zou gaan met onder meer een loonsverhoging van 5 procent, het afschaffen van de jeugdlonen en het recht op parttime werken, zouden er vrijwel zeker acties volgen.

Dat is nu dus voorlopig van de baan.