'Weggepeste' zwemclub ABC doet noodkreet aan gemeente Amstelveen

Eigenlijk willen de ouders sowieso niet van zwemschool wisselen, omdat zij bewust hebben gekozen voor de kleinschalige groepen en badmeesters met expertise op het gebied van zwemangst van Zwemclub ABC. De Engelstalige Andrew zag zijn zoontje Aiden (8) met sprongen vooruit gaan. "De instructeurs hebben hem op een fantastische manier zelfvertrouwen gegeven, dus het zou echt heel jammer zijn als dit verdwijnt."

Omdat Raat zo'n tachtig reacties van bezorgde ouders heeft ontvangen, kan hij hen niet persoonlijk antwoorden, maar heeft hij hen allemaal dezelfde reactie gestuurd. In die mail staat dat 'ook de gemeente zich zorgen maakt over het stoppen van de zwemlessen bij Zwemclub ABC en de zwemveiligheid die hiermee in het geding komt.'

'Gemeente kan niks doen'

Toch heeft Raat een moeilijke boodschap voor de ouders: "De gemeente Amstelveen heeft Special Sports dringend opgeroepen Zwemclub ABC te behouden als aanbieder van zwemlessen. Hier is geen gehoor aan gegeven, dat vinden wij jammer. Meer kunnen wij als gemeente niet doen."

Om het tekort aan zwemwater op te lossen laat Amstelveen gemeentebad De Meerkamp uitbreiden voor een bedrag van 20 miljoen euro. Dat bad moet medio 2025 klaar zijn. "Daar heeft u helaas op dit moment niks aan", geeft de wethouder toe aan de ouders. "Wij doen met man en macht alles wat we kunnen om zwemlessen aan te kunnen blijven bieden", belooft hij hen. Op dit moment is de wachttijd bij De Meerkamp ongeveer een jaar.

De gemeente adviseert de ouders om toch nog eens bij Special Sports aan te kloppen en de nieuwe exploitant te vertellen wat voor gevolgen het stoppen van de zwemlessen voor hun kinderen heeft.

De ouders en zwemschool doen vanavond om 19.00 uur hun verhaal bij de gemeenteraad.