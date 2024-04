Buurtgenoten gaan langs bij Oekraïense vluchtelingen: "Elkaar beter leren kennen"

De buurtbewoners waren net zoals de bewoners zelf razend enthousiast. Volgens Oekraïense traditie kregen de gasten brood gemaakt met zout. "Dat doen ze daar om mensen welkom te heten." Tot het einde van de middag was er de gelegenheid om rond te kijken, en met elkaar te kletsen.

Vrijwilligers

Kalentjev laat weten dat ze zich meteen geen zorgen meer hoeven te maken over een vrijwilligerstekort: "De reacties waren supergoed. Er zijn gelijk mensen die hebben aangeboden om te vrijwilligen, of te komen helpen als dat een keertje nodig is. Dat is geweldig."