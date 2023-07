Kwetsbare Oekraïeners kunnen opgelucht ademhalen: Huizen geeft ze nieuw onderkomen

Huizen heeft een nieuwe plek gevonden voor de grote groep kwetsbare Oekraïense vluchtelingen aan de Bovenmaatweg. De groep dreigde 'dakloos' te worden omdat het huurcontract van hun verblijf komend najaar verloopt. Ze krijgen nu een nieuw tijdelijk onderkomen even verderop in Huizen.

Het hoge woord is er nu uit voor de groep: eind dit jaar krijgen ze een nieuw onderkomen in tijdelijke woongebouwen op het Ellertsveld. Daarmee verandert er voor de groep - ondanks de vertrouwde plek - verder vrij weinig.

De gevonden locatie is het resultaat van ongeveer een jaar zoeken door de gemeente, woningcorporatie De Alliantie en Sherpa. De zoektocht was lastig, omdat de groep Oekraïense vluchtelingen allemaal mensen met een beperking zijn. Een goed gebouw vinden was niet makkelijk, want die zijn schaars. Daarom komt Huizen nu uit om een veld waar tijdelijke wooncontainers worden geplaatst.

Voorwaarden

Deze locatie voldoet aan alle belangrijke voorwaarden voor de opvang van deze kwetsbare groep mensen. Een van de belangrijkste voorwaarden was het feit dat de bewoners aansluiting houden op de buurt waar ze nu al langer dan een jaar wonen. "Zij vinden inmiddels hun weg in de buurt en andersom. Er zijn goede contacten met maatschappelijke organisaties, de nabijgelegen kerken, scholen en omwonenden van de huidige locatie. Ook maken ze gebruik van zorgverleners in de wijk, waaronder huisartsen", aldus de gemeente.

Dat lijkt dus nu te lukken. De plannen worden de komende tijd verder vormgegeven, onder meer met de vluchtelingen zelf.