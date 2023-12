Oekraïense vluchtelingen verhuizen pas later naar veelbesproken locatie in Huizen

De verhuizing van een kwetsbare groep Oekraïense vluchtelingen naar de woonunits aan het Ellertsveld in Huizen laat toch nog even op zich wachten. Niet voor Kerst maar pas half februari verruilen de zestig bewoners de Bovenmaatweg 333 voor hun tijdelijke nieuwe onderkomen. De aanleg van de elektra en de vele neerslag zijn de boosdoeners van deze opgelopen vertraging.

Dat schrijft wethouder Karin van Werven in een brief aan de gemeenteraad. Daarbij kaart ze meteen aan dat de gemeente ook een langer verblijf in het pand aan de Bovenmaatweg heeft moeten regelen. Sherpa en De Alliantie willen hier nu echt zorgwoningen voor ouderen gaan realiseren, maar die zes weken extra kunnen er nog wel bij, zo is gebleken uit het onderlinge overleg.

"Inmiddels is duidelijk geworden dat Liander de aansluiting van het transformatorhuisje op het elektranet pas eind januari 2024 kan realiseren. Dat is later dan gehoopt, omdat het doel was om nog dit jaar de verhuizing plaats te laten vinden. We zien echter vanwege de grote hoeveelheid neerslag ook een kleine vertraging bij de bouwwerkzaamheden, waardoor verhuizing vlak voor de kerstvakantie niet heel realistisch lijkt."

Tijdelijke woonunits in Huizen zijn alleen voor groep Oekraïense vluchtelingen: "We geven zo duidelijkheid"

Tijdelijke woonunits in Huizen zijn alleen voor groep Oekraïense vluchtelingen: "We geven zo duidelijkheid"

De omwonenden, die deze week een brief hebben ontvangen over de vertraging, zien met lede ogen aan dat er een 'wijkje' pal voor hun deur komt te staan. Zij zijn niet zozeer tegen de opvang van vluchtelingen, maar hekelen het doorlopen proces. Het college heeft zonder inspraak en via een spoedprocedure het Ellerstveld aangewezen als tijdelijk onderkomen voor deze groep Oekraïners. Die mededeling viel hen op 6 juli behoorlijk rauw op het dak.

Liander kan pas eind januari de aansluiting op het elektranet realiseren. Dan rest er nog een kleine week om alle stroomvoorzieningen te testen. Dat heeft ervoor gezorgd dat de formele oplevering van dit wijkje op het gras van het Ellerstveld pas in de eerste week van februari kan. In de weer daarna staat de verhuizing van de vluchtelingen gepland.

In totaal komen er op het Ellerstveld dertig woonunits te staan. De bouwwerkzaamheden zijn al even bezig, sinds 30 oktober om precies te zijn. Voor de kerstvakantie moeten de werkzaamheden gereed zijn met uitzondering van een aantal klusjes rondom afbouw en aansluiting, zo meldt de wethouder verder.

"We zijn werkelijk waar verbijsterd en waren sprakeloos. De woonnunits worden op het sportveldje geplaatst. We mogen wel meepraten in een klankbordgroep, maar dat gaat alleen over de praktische uitwerking", gaf bewoonster Betty Haenen - van Egmond eind juli al aan op NH Gooi Radio.

Dat verzet heeft zich onder meer geuit in een handtekeningenactie van buurtcomité 'Red ons wijkpark Ellerstveld'. Die vele krabbels zijn al even terug aangeboden aan burgemeester Niek Meijer. Verder hebben ze bijvoorbeeld ook nog ingesproken bij de politiek, waar zij hun ongenoegen hebben geuit over de hele gang van zaken.

Tijdelijk?

Daar komt ook nog eens bij hoe lang tijdelijk nou eigenlijk is? Het gebeurt wel vaker dat iets tijdelijks een definitieve status krijgt. Dat is de vrees die leeft bij de omwonenden. In principe blijven de Oekraïners op deze plek totdat zij weer veilig kunnen terugkeren naar hun moederland. De Huizer politiek heeft besloten om na vijf jaar te gaan evalueren

Inmiddels liggen er ook vier bezwaren op de burelen van het Huizer gemeentehuis, want de buurt laat het er niet bij zitten. De vangst is: twee zienswijzen tegen de vergunning voor het bouwplan, één tegen de verleende kapvergunning en nog eens 'één op het besluit op de aanvraag van de Wet open overheid (Woo). De Commissie Bezwaar en Beroep moet nog een datum reserveren in de agenda. ondertussen mag de bouw gewoon doorgaan, meldt Van Werven verder nog.