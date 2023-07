Huizer buurtbewoners tegen komst kwetsbare Oekraïense vluchtelingen

Buurtbewoners van het Ellertsveld in Huizen komen in actie tegen de komst van maximaal dertig woonunits die in hun wijk geplaatst worden voor Oekraïense vluchtelingen. De tijdelijke woongebouwen blijven vijf jaar staan.

Het gaat om een grote groep kwetsbare Oekraïense vluchtelingen die nu aan de Bovenmaatweg wonen. Ze moeten daar voor het eind van dit jaar weg, omdat de locatie wordt omgebouwd tot woonzorglocatie voor cliënten van Sherpa.

"We zitten allemaal met een dubbel gevoel", zegt Betty Haenen-van Egmond van buurtcomité ’Red ons wijkpark Ellertsveld’ in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag. "Natuurlijk moeten deze mensen gehuisvest worden, maar wij vragen ons af waarom dit de juiste locatie is volgens de gemeente."

Voor de buurtbewoners kwam het bericht uit het niets. Op 6 juli kregen ze een brief. "We zijn werkelijk waar verbijsterd en waren sprakeloos. De woonnunits worden op het sportveldje geplaatst. We mogen wel meepraten, in een klankbordgroep, maar dat gaat alleen over de praktische uitwerking."

Handtekeningenactie

Het buurtcomité is een handtekeningenactie gestart en heeft inmiddels 260 handreikingen opgehaald. Dit is vrijdag aan burgemeester Niek Meijer overhandigd. "We hebben een goed en open gesprek gehad, waarin ons wel is duidelijk gemaakt dat wij weinig kunnen doen. Ze gaan proberen ons de stukken te geven, maar er werd wel gezegd dat dit een poosje kan duren, vanwege de vakantie van medewerkers op het gemeentehuis."

Eerder gaf wethouder Karin van Werven in het NH-radioprogramma aan dat het om een noodsituatie gaat. "Deze groep moet eind van dit jaar uit het pand waar ze nu verblijven. De wens is dat ze bij elkaar blijven en daarom zijn wij met deze oplossing gekomen."

Vervolg

De buurt laat het hier niet bij zitten. "We gaan kijken naar wat de mogelijkheden zijn. We willen de onderliggende stukken hebben om te weten hoe de gemeente op dit besluit is gekomen. Dan kunnen wij ook meedenken met een oplossing."

Op 26 september volgt het tijdelijke ontheffingsbesluit van het college van burgemeester en wethouders met het definitieve ontwerp. Daarin worden de reacties van omwonenden meegenomen.

Luister het hele interview met Betty Haenen-van Egmond via deze link.