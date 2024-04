Directe handhaving wordt lastig voor FC Volendam na zeperd tegen Excelsior

Een ongewijzigd Volendam had het vanaf het eerste moment erg moeilijk op Woudestein tegen Excelsior. Via Kenzo Goudmijn en Derensili Sanches Fernandes (lat) werden de Rotterdammers in de openingsfase gevaarlijk. Extra zuur was het vroege uitvallen van Robert Mühren. Hij moest zich laten vervangen door Vivaldo Semedo. De Palingboeren leken stand te houden tot aan de rust, maar dat gevoel verdween binnen twee minuten.

Lance Duijvestijn zorgde met een diagonale uithaal voor de verdiende 1-0, nadat Arthur Zagre vlak daarvoor nog Mio Backhaus op zijn weg vond. De eerstvolgende aanval van de thuisploeg lag weer in het net. Een corner werd goed doorgekopt door Troy Parrott, waardoor Lazaros Lamprou kon scoren: 2-0. Parrott kreeg in blessuretijd nog een grote kans. Ditmaal kon Backhaus echter keren.

