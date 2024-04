Alsnog hoogteportalen bij beruchte 'botsbrug' Heerhugowaard

Een vrachtwagen met oplegger vervoerde vorige week woensdag een hijskraan die hoger bleek dan de op de brug aangegeven doorrijhoogte van 4 meter. Een enorme ravage was het gevolg: de N242 was lange tijd versperd, treinverkeer lag plat en de schade was flink.

Na meerdere aanrijdingen besloten de provincie en ProRail in 2021 al om hoogteportalen aan weerszijden van de spoorbrug te plaatsen. De portalen met een rood-witte balk of kettingen zijn net iets lager hangen dan de onderdoorgang van een brug of tunnel.

Een bekend voorbeeld zijn de hoogteportalen bij de Velsertunnel in de A22. Wie de balk of de kettingen aantikt, heeft dan nog tijd om te stoppen voor het écht mis gaat. Maar ze kwamen er niet, omdat er naast de weg te weinig ruimte was.

