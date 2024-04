Onkruidmachine die milieu én fietsbanden spaart aan het werk in Dijk en Waard

Gemeentewerker Ed Punt had de eer om de sleutel in ontvangst te nemen van de nieuwste onkruidmachine van het Dijk en Waardse Stadsbedrijf. "Alles wat het aanraakt, krijgt een stroomstoot", vertelt hij. En hij kan het weten: hij draaide al proef met een soortgelijke machine.

Na die test liet de gemeente haar keuze vallen op een apparaat dat nog even wat groter is. "Er is nog niet heel veel mee gewerkt", zegt Sanne Montijn van het Stadsbedrijf. "Wij willen graag nieuwe dingen uitproberen, en over het algemeen pakt het goed uit."

De verdelger hangt aan de voorkant van een gewone trekker. "En stuurt 8.000 volt door de plantjes heen. Dit zorgt ervoor dat de plant na twee dagen afsterft en niet meer terugkomt", legt de importeur van de machine uit. Er hangt wel een flink prijskaartje aan: 160.000 euro.

Lekke banden

"Maar volgens de berekeningen is dat binnen een jaar terugverdiend", stelt Gerard Meijaard die de machine verkoopt. En het heeft een groot voordeel op de oude borstelmethode. "De oude ijzeren borstels versleten en moesten regelmatig vervangen worden. De restanten kwamen op fietspaden terecht en zorgden voor lekke banden."

Maar ook mensen zelf moeten oppassen, vertelt gemeentewerker Punt. "Er staan een hoop waarschuwingsstickers op, maar mensen hebben geen flauw idee wat je aan het doen bent. Vorig jaar kwam iemand op zijn blote voeten op me afrennen. Ik schrok me rot. Die heb ik toen wel even uitgescholden."

