Plantenachtbaan, tulpendokter en revolutionaire warmtepomp: hoe agrariërs innoveren

West-Friesland is rijk aan innovatieve boeren en tuinders. Van een plantenachtbaan tot een machinale tulpendokter: het zijn twee voorbeelden van hoe duurzaamheid wordt nagestreefd. Hier enkele pioniers met gloednieuwe machines uit onze regio op een rij.

Ben en Luc van Glowfarms - Aangeleverd

Een revolutionaire warmtepomp Als kleuter droeg hij de gereedschapskist van zijn vader. Bijna 25 jaar later is Sjors Wagenaar uit Hoogkarspel één van de gezichten achter een revolutionaire warmtepomp, die voor een flinke energiereductie bij agrarische bedrijven zorgt. Zijn systeem werd door gemeente Medemblik uitgeroepen tot 'meest duurzame innovatie'. "Het is een klimaatsysteem, volledig elektrisch. Eén die het volledige klimaat in een kas kan regelen. Dus koelen, verwarmen én ontvochtigen. Zoiets was er nog niet", vertelde Sjors eerder tegen NH Nieuws. Ontvochtigen is het primaire doel van het systeem. "Planten die in een kas groeien, verdampen water. Dat water moet worden weggevoerd. Voorheen werd de kachel aangezet en gingen de ramen open. Met dit systeem wordt de vocht omgezet in warmte, dus blijft alle energie in de kas. Dit zorgt al voor een energiebesparing van 50 procent. Daarnaast heeft hij een koel - en verwarmingsfunctie toegevoegd, waardoor we de temperatuur op peil kunnen houden."

Hoe werkt het Dry+ Climate systeem van Sjors? - NH Nieuws

Telen op water Zaadveredelingsbedrijf Enza Zaden uit Enkhuizen trekt geïnteresseerden uit heel Europa naar onze provincie. Het bedrijf is een voorloper in Hydroteelt, oftewel telen in water. Het fenomeen is niet nieuw, maar het wordt nog lang niet alom gedaan. Dat heeft waarschijnlijk twee redenen. Ten eerste is het nu alleen nog mogelijk om sla en kruiden te telen. En ten tweede zijn de opstartkosten erg hoog. Telen op water in plaats van grond biedt volgens productontwikkelaar Frans Gubbels veel voordelen. Zo heb je minder ruimte nodig waardoor je meer kan oogsten, je kan het hele jaar door oogsten en er is geen verspilling. "In de grond zakken voedingsstoffen en water weg, maar hier wordt het water gerecycled. Dat is ook beter voor het milieu", legt Gubbels uit. Problemen met toekomstige watertekorten verwacht hij niet. "Ik denk dat hydroteelt daar juist aan tegemoet komt. Wat je gebruikt, wordt door de sla gebruikt of gerecycled. Het zou dus een oplossing zijn."

Product Developer Frans Gubbels van Enza Zaden - NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Plantenachtbaan tegen voedselprobleem Vul in de computer in welk plantje je wilt en het rolt er 24 dagen later via een achtbaan uit. Pioniers Ben en Luc uit Hoorn willen door 'verticaal te boeren' zo duurzaam mogelijk kweken en het wereldvoedselprobleem tegengaan. In een loods komen technologie en agrarisch ondernemerschap op 110 vierkante meter op wonderlijke wijze samen. Een lopende band van vijf meter hoog vervoert een stekje 24 dagen lang, dat aan het einde van de achtbaanrit is volgroeid. Onderweg zorgt een computergestuurd programma ervoor dat het gewas voldoende licht en water krijgt, om zo tot het gewenste resultaat te komen. De vraag naar 'vertical farming' is groot. "We hebben veel verschillende klanten, denk aan handelaren, distributeurs en toeleveranciers van supermarkten. Iedereen is op zoek naar een manier om het hele jaar door dezelfde kwaliteit, dezelfde prijs en dezelfde hoeveelheid te krijgen. Dat kunnen wij bieden", verzekert Ben.

Ben (links) en Luc van Glowfarms - NH Nieuws

Robot behandelt zieke tulpen De Selector 180, de naam klinkt futuristisch en doet vermoeden dat dit een robot is uit een sciencefictionfilm. Maar dat is allerminst het geval. De machine is ontwikkeld door Smit Constructie uit Winkel in samenwerking met H2L Robotics uit Delft. Deze zelfsturende machine rijdt over bollenvelden en speurt naar zieke tulpen. Eenmaal een zieke tulp gevonden die is besmet met het tulpenmozaïekvirus, dan spuit de robot een bestrijdingsmiddel over het blad. De machine vervangt arbeidsintensief werk. Het is moeilijk zieke tulpen te herkennen. Het gaat om kleine details op het blad die moeilijk te zien zijn en waarbij je ook nog afhankelijk bent van het groeimoment en van het licht. De Selector 180 heeft camera’s die de tulpen scannen tijdens het rijden, waarna kunstmatige intelligentie de beelden analyseert op ziektebeeld en indien nodig de tulp direct behandeld.

De Selector 180 is een tulpendokter - Mark Smit