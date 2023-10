Onkruid elektrocuteren moet het nieuwe geheime wapen van Medemblik worden

Medemblik is vorige maand met een pilot gestart om onkruid op een andere manier te bestrijden. Elektrisch wieden moet voorkomen worden dat het snel terug groeit, en minder ergernis in de gemeente oplevert. Het hoge onkruid op veel plekken is de inwoners al jaren een doorn in het oog.

Sinds gemeenten geen gebruik meer mogen maken van chemische middelen, wordt er gezocht naar duurzame en effectieve manieren om onkruid te bestrijden. Naast het gebruik van stoom, wegbranden, en mechanisch verwijderen van onkruid, wordt nu onderzocht of elektriciteit een oplossing kan zijn.

De machine heeft wat weg van een grote grasmaaier, met aan de bovenkant twee batterijen. Aan de onderkant heeft de machine drie matten, waardoor elektriciteit geleid wordt. Daarmee worden de wortels van het onkruid geëlektrocuteerd. Dit moet er voor zorgen dat het onkruid niet meer groeit, waardoor bepaalde plekken niet meer, of minder, behandeld hoeven worden als de machine er overheen gereden is. Het apparaat maakt daarnaast geen gebruik van fossiele brandstof, en is qua geluid nauwelijks te horen.

Pilotfases

Woordvoerder Marc Kamminga van gemeente Medemblik vertelt dat de proef is uitgevoerd op verschillende ondergronden in Abbekerk, Andijk en Twisk. "We zijn in juli met deze methode in aanraking gekomen en konden op korte termijn een pilot starten", legt hij uit. "Ook zijn deze maand en september groeizame maanden, wanneer je goed kunt testen."

De pilotfase in de gemeente is nu ongeveer op de helft. Volgens Medemblik zijn de resultaten tot nu toe positief en wordt na afronding gekeken of er vervolgstappen kunnen worden genomen. "We blijven de ontwikkeling van deze onkruidbestrijding volgen en zouden dit op termijn graag willen inzetten", licht wethouder Harry Nederpelt toe. Kamminga vult daarbij aan dat in een volgende pilotfase wordt gekeken of het uitvoerbaar is om deze methode voor de buitendienst volledig in te zetten.

Ergernis deze zomer over veel en hoog onkruid

Binnen de West-Friese gemeenten heerste er afgelopen zomer ergernis over het vele en hoge onkruid op straat. Dit zorgde er in periodes van regen voor dat straten blank kwamen te staan, omdat het water niet door de volle goten afgevoerd kon worden.