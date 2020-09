Ophef onder inwoners Hoogkarspel over grote hoeveelheid onkruid op straat

Op de Facebookpagina 'Je bent pas een blauwe reiger als...' worden foto's gedeeld over de toedracht van de stoepen. "De fietspaden zijn zelfs te smal geworden door alle onkruid", luidt één van de reacties. Een ander ziet dat ook de gemeentetuinen slecht onderhouden worden. "Het wordt alleen rondom het gemeentehuis mooi gehouden. Voor de rest is het een drama."

Onder het niveau

Navraag bij de gemeente Drechterland leerde dat het onderhoud van de stoepen en van het groen wordt uitgevoerd op het kwaliteitsniveau Basis. "Dit betekent dat niet alle straten, goten en stoepen helemaal schoon en onkruidvrij hoeven te zijn", vertelt woordvoerder Ilma Tjeertes.

De gemeente is zich er echter van bewust dat de huidige situatie onder het gewenste niveau ligt. "Ook wij constateren dat de laatste maanden de onkruidbestrijding op verharding onder het niveau ligt. De verwachting is binnen enkele weken alles op het gewenste niveau te krijgen."

Volgens de woordvoerder is er geen sprake van een andere werkwijze. De werkzaamheden worden op dezelfde wijze uitgevoerd als andere jaren en de gemeente Drechterland controleert steekproefsgewijs of de bestrijding goed wordt uitgevoerd.

Eigen initiatieven

Intussen zijn enkele inwoners zelf aan de slag gegaan om het onkruid bij hun stoepen en paden weg te halen. Een van hen is Mary Raven, die een wondermiddel zegt te hebben met 'het witte goud' dat ze via internet inkocht. Haar straat aan de Kranenburglaan is compleet onkruidvrij.

"Het is eigenlijk een soort zout", legt ze uit aan WEEFF. "Maar geen pekel of strooizout. Ik strooi het in het voorjaar op de stoep, veeg het met een bezem in de naden en sproei er daarna water over. Binnen twee dagen is al het onkruid weg en dat blijft ongeveer drie maanden zo. Als het erg mooi en droog weer is blijft het soms wel vier of vijf maanden weg."

