West-Friese ergernis over veel en hoog onkruid: "Er wordt geen flikker uitgevoerd"

Het is voor veel mensen in West-Friesland een doorn in het oog: hoog onkruid op stoepen, wegen en in goten. In de laatste weken, waarin veel regen gevallen is, zorgde dit onkruid in sommige gevallen voor straten die blank kwamen te staan. Het weer van de afgelopen weken hielp volgens de gemeenten niet mee, al neemt dat volgens hen niet weg dat er op het moment veel onkruid te zien is.

Voor het bestrijden van het onkruid bestaan verschillende niveaus die variëren van D tot en met A+. "De gemeente Hoorn heeft niveau B als uitgangspunt. Dit houdt in dat er pleksgewijs onkruid is met minder dan 30 centimeter hoogte. Er mag dus af en toe best onkruid staan, maar uiteraard niet grof en buitensporig veel", aldus een woordvoerder.

Fractie EenHoorn heeft het college van B en W in Hoorn vragen gesteld over het onkruid in de gemeente en de overlast die Grasaren geven. De scherpe zaden van deze wilde grassoort kunnen schadelijk zijn voor mensen en dieren.

"Wat is ons groen nog mooi", wordt er verteld in een van de berichten. "Vol met onkruid en kleefkruid wat nu ook in onze tuinen komt. Ik dacht dat de gemeente Stede Broec iets geleerd had van de onkruidellende vorig jaar."

De eigen wijkploegen van Hoorn schoffelen gedurende het hele seizoen door. "Het deel dat WerkSaam de afgelopen periode voor haar rekening heeft genomen is deze week opgeleverd. Naast de ongeveer vijf schoffelrondes per seizoen heeft de gemeente Hoorn extra budget voor het ruimen van de straatgoten vrijgemaakt, omdat er door een storing bij de veegmachines sprake is van achterstallig werk", aldus de woordvoerder.

De gemeente Opmeer veegt acht keer per jaar, naast zes borstelrondes en twee bosmaaiers die het onkruid op de bestrating verwijdert. Dat is niet anders dan andere jaren, legt een woordvoerder uit. "Wel zijn dit jaar de borstelmachines structureel toegevoegd."

Ook in Opmeer geldt onderhoudsniveau B. "We gaan het onkruid op diverse manieren te lijf, maar de weersomstandigheden zijn van grote invloed op de hoeveelheid en hoogte van het onkruid. En we werken per kern. Er is dus verschil tussen de wijk die net gedaan is en de wijk die nog gedaan moet worden."

'Gegroeid sinds afschaffing chemische middelen'

De gemeentewoordvoerder laat daarnaast weten dat het groen in de afgelopen tijd sneller kon groeien, omdat gebruik van chemische middelen voor het bestrijden van onkruid is afgeschaft. "Dat proberen we te compenseren, maar dat lukt niet altijd."

De SED-gemeenten, Koggenland en Medemblik hebben nog niet gereageerd op vragen over het vele en hoge onkruid. Op de website van de gemeente Stede Broec kan wel een enquête ingevuld worden over de dienstverlening. Dit kan tot en met 20 augustus.