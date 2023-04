Robot vindt zieke tulpen, ex-bollenkweker Piet (76) bedacht het: "Nooit durven dromen”

"Hij heeft geen koffiepauzes nodig, heeft geen kater en kijkt ook niet naar vrouwen", lacht oud-bollenkweker Piet Apeldoorn. Het zijn zomaar wat voordelen van de ziekzoekrobot die op steeds meer bollenvelden in Nederland te vinden is. Het futuristische wagentje op rupsbanden spoort zieke tulpen op en geeft ze meteen een dodelijke injectie. Piet Apeldoorn kwam ooit met het idee: "Nooit gedacht dat het er ook echt van zou komen."

Ziekzoeken, het is een arbeidsintensief en precies klusje, maar wel noodzakelijk. Zieke planten kosten opbrengst en vormen een bedreiging voor het gezonde gewas. "Het is echt vakwerk", vertelt Piet. "Je gaat vaak met vier tot zes goed opgeleide mensen het veld in om de zieke tulpen eruit te halen. Die kun je herkennen aan lichte streepjes op het blad, maar daar heb je echt een geoefend oog voor nodig. Ook het weer moet meezitten. Op een gegeven moment denk je: 'dat moet toch anders kunnen'."

Daarom kwam Piet met het idee om het ziekzoeken te automatiseren met behulp van kunstmatig licht en camera's. Piet ging met zijn idee naar Philips in Eindhoven op zoek naar het ideale licht. Hij ging naar de Universiteit van Wageningen voor een computermodel die de virussen in de plant kunnen herkennen. En na veel tegenslagen en onderzoeken bouwde het bedrijf H2L Robotics uit Delft uiteindelijk de versie die nu over het bollenveld rijdt. "Toen de machine voor het eerst bij ons op het bedrijf kwam, had ik kippenvel. Dat doet wel wat met je."

Deep Learning

"Helemaal perfect is de robot nog niet, maar hij leert elke keer weer bij", vertelt operator Marc Noordermeer die de machine afstelt. "Ik heb altijd handwerk gedaan en dit is echt een innovatie. Er wordt gebruik gemaakt van deep learning techniek. Dat houdt de machines leert om virussen nog beter te herkennen. Het wordt dus alleen maar beter."

Inmiddels rijden er in heel Nederland en zelfs in Nieuw-Zeeland 42 ziekzoekrobots rond. Volgend jaar komen er nog eens dertig bij. En één van die robots draagt – niet geheel toevallig- de naam Piet. "Ja dat is wel fantastisch, dat is een waardering voor al het werk dat ik er in gestoken heb. Het doel is bereikt en dat is het allerbelangrijkste."

