Van misser naar modelstraat: fouten in Jansstraat leiden tot nieuw Haarlems initiatief

“Mijn doel van de kritiek was om meer bewustzijn te creëren”, laat Van Heuven nu weten. “En dat is gelukt.” Ze kwam in contact met D66-raadslid Dimitry van den Berg, die groot voorstander is van vergroening van de openbare ruimte. Van Heuven en Van den Berg besloten om samen door de vernieuwde Jansstraat te lopen. Dit om het raadslid te laten ervaren hoe mensen met een fysieke beperking zich door de openbare ruimte bewegen.

Voorbeeld voor Nederland

“Dat heeft wel tot nieuwe inzichten geleid”, zegt Van den Berg. “Ik wil die vastleggen in ontwerpprincipes en het ook gelijk heel concreet maken. Daarom willen we een modelstraat realiseren in de stad die honderd procent in het teken staat van toegankelijkheid. Hoe ziet de openbare ruimte eruit als we vanaf het begin rekening houden met mensen die slecht ter been zijn? Het kan misschien wel een voorbeeld voor Nederland worden.”

Van den Berg schrijft de motie en Van Heuven draagt ideeën aan. Eind deze maand zal het initiatief in de gemeenteraad worden ingebracht. De precieze locatie voor de modelstraat moet nog worden bepaald. “Maar het moet natuurlijk niet een stille weg in Schalkwijk zijn”, zegt Van den Berg. “We gaan voor een drukke plek in de binnenstad. We willen echt het goede voorbeeld geven.”