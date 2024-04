Vergroende Haarlemse Jansstraat na klachten aangepast: "Pleister op de wonde"

De wethouder zei in het vragenuur ook contact opgenomen te hebben met Drempelloos Haarlem naar aanleiding van het incident. "Dat klopt", meldt Pauline van Heuven, voorzitter van de stichting. "Ik ben anderhalf uur voor het vragenuur gebeld door een projectleider van de gemeente."

"Die liet mij weten dat de aanpassingen waren uitgevoerd. Het komt op mij over als haastwerk, om voor het vragenuur te kunnen melden dat het probleem is opgelost. Nog steeds is de stoep op een punt te smal en zit de verhoogde stoep rolstoelgebruikers in de weg. Dit is slechts een pleister op de wonde. Ik ga hier de gemeente op wijzen en wil daarbij ook andere kritieke punten in de stad onder de aandacht brengen."

Coördinator toegankelijkheid

In de nabije toekomst moet een coördinator toegankelijkheid in dienst van de gemeente dit soort missers voorkomen. Die is er echter nog niet. De vacature staat al sinds afgelopen zomer open.