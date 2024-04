Rolstoelgebruikers klem door nieuwe groenstroken in centrum Haarlem: "Wie verzint dit?"

De nieuwe situatie in de Jansstraat leidt tot kritiek van Drempelloos Haarlem, de stichting die bewustwording op het gebied van toegankelijkheid wil vergroten. "Vooropgesteld, ik ben helemaal voor vergroening", zegt Pauline van Heuven, oprichter en voorzitter van Drempelloos. "Het is gewoon jammer en onnodig hoe dit is aangepakt."

Pauline heeft een visuele beperking en krijgt hulp van een geleidehond. "Ik liep gisteren zelf door de Jansstraat en moest bijna lachen. Wie verzint dit? Plots stond er een stapel keien voor mijn neus. Je probeert een natuurlijke lijn te volgen, maar steeds is er weer een obstakel. Van de stoep beland je dan op de straat, maar die ligt lager en dat is ook weer gevaarlijk. Ondertussen is het wel een extra drukke fietsstraat door de afzettingen aan het Spaarne."

Smallere stoep

Door de groenperkjes die in het trottoir zijn verwerkt, is de stoep voor voetgangers smaller geworden. "Mijn geleidehond heeft aangeleerd gekregen dat we minimaal een meter breedte nodig hebben om door te kunnen lopen. Die stopt dus op de plekken waar de stoep te smal is geworden. Maar er zijn ook andere beperkingen. Een vrouw in een rolstoel is vast komen te zitten in zo'n perkje."